information fournie par Reuters • 02/10/2026 à 07:21

Eurofins finalise la cession de son activité de tests électriques et électroniques à UL Solutions

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :

* EUROFINS FINALISE LA CESSION DE SON ACTIVITÉ DE TESTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES À UL SOLUTIONS

Texte original nBw547zQFa

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(Rédaction de Gdansk)