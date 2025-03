Eurofins: émission d'une nouvelle obligation hybride information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce son intention d'émettre une nouvelle obligation hybride pour un montant de 400 millions d'euros et le lancement d'une offre de rachat sur son obligation hybride 3,250% de 400 millions ayant une première date de remboursement en novembre 2025.



Cette offre est subordonnée au succès de l'émission de la nouvelle obligation hybride. Toute obligation hybride 2025 valablement déposée sera acceptée pour rachat. Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 3 avril.



Le groupe de services de bio-analyse explique que ces opérations visent à gérer de manière proactive le refinancement de ses instruments hybrides en circulation et à augmenter la durée de vie moyenne de ses instruments de financement.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 49,8400 EUR Euronext Paris -1,15%