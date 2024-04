Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins : dévisse de -7%, support des 58,5E menacé information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Eurofins dévisse de -7% et s'enfonce jusque vers 57,42E, le support des 58,5E du 15 avril est sérieusement menacé mais ce qui serait le plus alarmant, c'est l'enfoncement du support oblique moyen terme issu du plancher des 45,7E (qui remonte au 26/10/2023), avec un fort risque de rechute sur le plancher des 53,4E du 2 février dernier.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -7.60%