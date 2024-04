Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: croissance organique proche de 7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:24









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce un chiffre d'affaires de 1,65 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, en croissance de 5% en données totales, malgré des effets de changes et calendaires négatifs.



En organique et hors effets calendaires, les revenus du prestataire de services de bio-analyse ont augmenté de 6,8% -un taux au-dessus de son objectif- pour son activité principale (c'est-à-dire hors revenus liés aux tests et réactifs de la Covid-19).



Eurofins confirme viser un EBITDA ajusté entre 1,525 et 1,575 milliard d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 7,075 et 7,175 milliards, pour 2024, ainsi que ses objectifs 2027 d'une marge d'EBITDA ajusté de 24% pour un CA approchant les 10 milliards.





