Eurofins: cinquième programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce son intention de lancer un cinquième programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 4,5% de son capital, programme qui débutera ce 20 mars et durera jusqu'au 19 mars 2026 au plus tard.



Les actions qui seront rachetées dans le cadre de ce programme seront utilisées pour couvrir les plans d'intéressement à long terme, mais pourront également être annulées, utilisées pour financer partiellement des acquisitions ou à d'autres fins.



Eurofins mandate un prestataire indépendant de services financiers pour exécuter la première tranche de ce programme se terminant le 24 avril prochain, avec un volume maximum de 7,8 millions d'actions soit 4,04% de son capital.



Au cours de son quatrième programme de rachat d'actions, qui s'est déroulé entre le 23 décembre 2024 et le 19 mars, 3,83 millions d'actions ont été rachetées, représentant 1,98% du capital social actuel du groupe de services de bio-analyse.





