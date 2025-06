Eurofins: capacités doublées sur le site de Bangalore information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé jeudi avoir doublé la taille de son laboratoire de Bangalore dédié aux tests des produits de grande consommation, qui va bénéficier d'installations à la pointe de la technologie.



Le groupe français indique que ce développement va lui permettre de renforcer ses capacités face à la demande croissante du marché indien en matière de conformité, de performances et de durabilité pour les métiers du textile, de l'habillement, des chaussures et des articles de maroquinerie.



Grâce à ces nouveaux équipements, Eurofins va pouvoir proposer des services de test spécialisés, notamment concernant l'analyse des substances restreintes afin de répondre aux normes internationales.



La division de tests pour produits de consommation courante d'Eurofins dispose de plus de 85 laboratoires dans le monde pour un effectif total de 4000 employés, dans des domaines allant des cosmétiques à l'électronique.





