Eurofins boucle simultanément une acquisition et une cession

Eurofins Scientific annonce avoir finalisé, le 1er octobre, l'acquisition des activités de services d'analyses en sciences de la vie d'Element Materials Technology en Amérique du Nord, une opération annoncée le 20 juillet dernier pour une valeur d'entreprise de 400 MUSD.

Les activités acquises proposent une gamme de services d'analyses biopharmaceutiques, environnementales et alimentaires, à travers un réseau de 27 laboratoires et sites. Elles emploient environ 750 personnes et devraient générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 150 MUSD en 2026, avec une rentabilité comparable à la moyenne d'Eurofins.

Elles rejoignent les divisions BioPharma et Life d'Eurofins en Amérique du Nord et permettent au groupe français d'étendre son réseau de laboratoires dans des régions clés des Etats-Unis et du Canada où il était jusqu'à présent moins présent.

Les clients auront accès à l'ensemble de l'offre de services d'Eurofins, tandis que les laboratoires acquis bénéficieront des économies d'échelle offertes par les réseaux de laboratoires organisés autour de plateformes centrales déjà établis par Eurofins.

La cession de MET Labs finalisée

Par ailleurs, Eurofins indique avoir finalisé, toujours le 1er octobre, la cession de son activité de tests électriques et électroniques ("MET Labs") à UL Solutions. L'opération, annoncée le 14 avril dernier, valorise MET Labs à 575 MEUR, sur une base hors trésorerie et hors dette.

MET Labs est un réseau international de laboratoires proposant des services de tests de sécurité des produits, d'inspection et de certification pour les produits électriques et électroniques. L'activité emploie environ 1 300 personnes dans le monde.

Le groupe de services de bioanalyse explique que cette opération s'inscrit dans sa stratégie visant à concentrer l'allocation de ses capitaux sur son coeur de métier, les activités de tests dans le domaine des sciences de la vie.