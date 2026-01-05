 Aller au contenu principal
Eurofins : bondit vers 66E, vers un retracement du zénith des 68,8E
05/01/2026

Eurofins bondit vers 66E, pulvérise la résistance des 64,15E du 12 septembre et 15 octobre, un "saut" qui semble préfigurer un retracement du zénith 2025 des 68,8E, le record de clôture du 20 août dernier.

