Eurofins affiche une croissance organique supérieur à 22%, se fixe des objectifs pour 2022

PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le groupe français de biotechnologies Eurofins EUFI.PA , qui publiait jeudi ses résultats pour le troisième trimestre, affiche * UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE PLUS DE 22% AU T3 2020 * UNE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DE 12% À 3,73 MILLIARDS D'EUROS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE * COMPTE TENU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE PRÉDIRE L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, LE GROUPE LAISSE INCHANGÉS SES OBJECTIFS POUR 2020 ET 2021 (FIXÉS AVANT LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE) * LE GROUPE SE FIXE EN REVANCHE POUR OBJECTIF À L'HORIZON 2022 UN CHIFFRE D'AFFAIRES À 5,7 MDS D'EUROS, UN EBITDA AJUSTÉ DE 1,35 MD ET UN FREE CASH FLOW DE 800 MILLIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA (Bureau de Paris)

