Eurofins: acquisition d'Infinity Laboratories finalisée

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition d'Infinity Laboratories, qui opère huit laboratoires de pointe à travers les Etats-Unis et emploie environ 100 personnes, une transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Cette société propose des tests en microbiologie dans des régions-clés du pays, ainsi que des tests de chimie, de stérilisation et d'emballages à des clients pharmaceutiques, biotechnologiques et d'appareils médicaux.



'L'acquisition renforce encore l'empreinte globale et nationale des réseaux d'Eurofins BioPharma and Medical Device Testing pour apporter l'offre de services la plus complète et la plus compétitive du secteur', affirme le groupe de bio-analyse.





