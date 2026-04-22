Eurofins accroît légèrement son CA au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 08:40
Cette croissance organique (qui inclut un ajustement de 0,1% pour les jours ouvrables publics), et des effets de périmètre favorables ont été en grande partie contrebalancés par un effet de change négatif de -4,8%.
"Eurofins a connu des vents contraires temporaires importants, notamment avec les effets de conditions météorologiques exceptionnellement sévères en Amérique du Nord et en Europe du Nord", précise Gilles Martin, le CEO du prestataire de services de bioanalyse.
"En regardant vers l'avenir, nous anticipons un nouveau rattrapage au cours du reste de 2026 et restons confiants dans la solidité fondamentale du portefeuille BioPharma", affirme-t-il cependant, revendiquant en outre une progression continue de la rentabilité.
Aussi, Eurofins réitère ses objectifs pour 2026, ainsi que ceux à moyen terme et pour 2027. Pour l'année en cours, il vise notamment une croissance organique "à un seul chiffre moyen" et une marge d'EBITDA ajustée supérieure à celle de 22,5% de 2025.
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