Eurofins accroit 4% en organique son CA à neuf mois
En termes géographiques, le chiffre d'affaires du groupe de services de bio-analyse s'est accru en organique de 3,5% en Europe comme en Amérique du Nord, et surtout de 8,4% dans le reste du monde, soutenu notamment par les tests alimentaires.
'Eurofins a réalisé une solide performance, avec une croissance organique qui s'est fermement améliorée, en dépit de la faiblesse persistante de certains marchés finaux auxiliaires en biopharma et en agroscience', commente son CEO Gilles Martin.
Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour 2025, à savoir une marge d'EBITDA ajusté en amélioration par rapport à son niveau de 22,3% de l'année passée, ainsi qu'une croissance organique 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.
