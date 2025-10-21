 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 210,80
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurofins accroit 4% en organique son CA à neuf mois
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 09:32

Eurofins Scientific dévoile un chiffre d'affaires de 5,41 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 5,3% en données publiées et de 4% en organique (en incluant un ajustement pour jours ouvrés de 0,7%).

En termes géographiques, le chiffre d'affaires du groupe de services de bio-analyse s'est accru en organique de 3,5% en Europe comme en Amérique du Nord, et surtout de 8,4% dans le reste du monde, soutenu notamment par les tests alimentaires.

'Eurofins a réalisé une solide performance, avec une croissance organique qui s'est fermement améliorée, en dépit de la faiblesse persistante de certains marchés finaux auxiliaires en biopharma et en agroscience', commente son CEO Gilles Martin.

Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour 2025, à savoir une marge d'EBITDA ajusté en amélioration par rapport à son niveau de 22,3% de l'année passée, ainsi qu'une croissance organique 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
59,9000 EUR Euronext Paris -6,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank