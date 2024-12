Eurofins: 4ème programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific fait part de son intention de lancer un quatrième programme de rachat de ses propres actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital, programme qui commence ce lundi et doit durer jusqu'au 22 décembre 2026 au plus tard.



Les titres rachetés seront principalement utilisés pour couvrir des plans de rémunération à long terme, mais peuvent aussi être annulés, utilisés pour financer partiellement des acquisitions ou employés à d'autres fins autorisées par le conseil d'administration.



Le groupe de services de bio-analyse donne mandat à un prestataire indépendant de services financiers pour exécuter la première tranche de ce programme, devant s'achever le 30 janvier 2025, avec un volume maximal de 2,6 millions d'actions ou 1,35% de son capital.





