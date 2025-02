Eurofer : "Trump va aggraver la situation de l'industrie européenne de l'acier"

(AOF) - "Le décret signé par le président américain Donald Trump imposant un droit de douane général de 25% sur toutes les importations d'acier est une escalade radicale de la guerre commerciale lancée sous sa première administration. Il va encore aggraver la situation de l'industrie européenne de l'acier, exacerbant un environnement de marché déjà désastreux", a fait savoir dans un communiqué Eurofer, l'association européenne de l'acier.

Les producteurs d'acier européens bénéficiaient d'exemptions et la Commission européenne avait négocié un contingent tarifaire (Tariff Rate Quota : TRQ). Malgré les exemptions et le contingent tarifaire, les importations d'acier de l'UE aux États-Unis ont diminué de plus d'un million de tonnes par an.

"Si toutes les exemptions de produits et tous les contingents tarifaires sont supprimés, l'UE pourrait perdre jusqu'à 3,7 millions de tonnes d'exportations d'acier vers les États-Unis", souligne Eurofer.

Les États-Unis sont le deuxième marché d'exportation pour les producteurs d'acier de l'UE, représentant 16 % des exportations totales d'acier de l'UE en 2024. La perte d'une part importante de ces exportations ne peut être compensée par les exportations de l'UE vers d'autres marchés.