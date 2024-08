Eurobio Scientific s'envole : projet d'offre à 25,30 euros

(AOF) - L'action Eurobio Scientific bondit de 34,89% à 24,55 euros pour sa reprise de cotation. Des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que Denis Fortier, PDG, et d’autres membres du conseil d’administration et de la direction générale de la société ont pris la décision de former un consortium afin d’initier une offre publique d’achat volontaire visant l’intégralité des actions Eurobio Scientific en circulation au prix de 25,30 euros.

Ce prix fait ressortir une prime de 39% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Eurobio Scientific avant l'annonce de l'offre.

Elle pourrait être suivie, si les conditions en sont réunies, d'un retrait obligatoire.

Le conseil d'administration d'Eurobio Scientific a accueilli favorablement et unanimement le principe de l'opération envisagée conformément aux recommandations du comité ad hoc. Il se réunira ultérieurement pour rendre un avis motivé sur l'offre après consultation du CSE et réception du rapport de l'expert indépendant.

"La société a fait le constat que la cotation de ses actions ne lui apportait pas la flexibilité théoriquement offerte par la Bourse dans le cadre de son financement et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers pour accompagner son développement", est-il indiqué dans le communiqué.

L'objectif de l'offre envisagée est d'adosser la société à un nouveau partenaire institutionnel, IK Partners, une société de capital-investissement européenne de premier plan disposant des ressources et du soutien d'une grande organisation internationale pour répondre à ses besoins.

L'offre est soumise à la condition suspensive de l'autorisation de la Commission européenne au titre de la règlementation en matière de contrôle des concentrations, étant précisé que l'initiateur se réserve le droit de renoncer à cette condition, et l'ouverture de l'offre est subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation des autorités compétentes en matière de contrôle des investissements étrangers en France et en Italie.

