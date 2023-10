Eurobio scientific: résultats en baisse post-Covid, progression sur le coeur d'activité

(AOF) - Eurobio scientific annonce un résultat net semestriel ajusté de 9,4 millions d’euros en recul de 54% sur un an. Le spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité précise que son Ebitda ajusté recule de 49% à 13,4 millions d’euros et sa marge brute ajustée de 33% à 27,5 millions. Si le total des produits d’exploitation baisse de 30% à 59,4 millions d’euros, le groupe souligne que son chiffre d’affaires « cœur d’activité » progresse de 37% à 59,2 millions, "les activités liées à la détection du Covid étant désormais peu significatives".

Eurobio scientific souligne le maintien à un niveau élevé du taux de marge brute à 46,5% " dans la continuité de l'exercice précédent pour la même période " (48,5%) alors que ce dernier " incluait l'activité exceptionnelle liée au Covid, fort contributeur à la rentabilité ". Ce taux de marge " est significativement plus élevé que celui atteint par le groupe en 2019 avant le début de la pandémie, à savoir 33,8% ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.