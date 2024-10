Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurobio-Scientific: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Banque Degroof Petercam et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte d'EB Development, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Eurobio-Scientific, projet annoncé le 31 juillet dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 25,30 euros la totalité des actions existantes non détenues par son concert (hors actions auto-détenues), soit 6.538.582 actions, représentant 63,80% du capital et des droits de vote.



Il a l'intention de demander, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Dans cette hypothèse, un complément de prix de 1,25 euro par action sera versé aux porteurs d'actions ayant apporté leurs titres à l'offre.





Valeurs associées EUROBIO SCIENTIFIC 25,55 EUR Euronext Paris +0,79%