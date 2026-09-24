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Eurobio Scientific : hausse de 4,5% du chiffre d'affaires au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 18:08
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Au 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Eurobio Scientific atteint 84,5 millions d'euros, en hausse de 4,5%, porté par les acquisitions récentes et la croissance des produits propriétaires. L'EBITDA s'établit à 15,8 MEUR contre 13,2 MEUR un an avant à la même période. Le résultat net atteint 4,7 MEUR contre 2,4 MEUR au 1er semestre 2025.

Le taux de marge brute s'établit à 47,5%, en légère hausse par rapport au 1er semestre 2025 (47,3%), principalement grâce à la progression de la part des produits propriétaires dans le mix de chiffre d'affaires.

Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste français du diagnostic in vitro génère un flux net de trésorerie lié à l'activité de 7,5 MEUR, contre 5,4 MEUR au 1er semestre 2025. Après 3,5 MEUR d'investissement en immobilisations net des cessions, le free cash-flow avant acquisitions ressort à environ 4 MEUR. La variation du besoin en fonds de roulement contribue négativement à hauteur de 5 MEUR.

Perspectives et projet d'offre publique de retrait

En parallèle de cette publication semestrielle, Eurobio Scientific fait savoir qu'il ne communique pas d'objectifs pour l'exercice en cours. Le groupe fait seulement savoir qu'il poursuit ses axes stratégiques à moyen terme : développement des produits propriétaires, internationalisation et ouverture de nouveaux marchés. L'acquisition de Lab Solutions de CareDx renforce en particulier son positionnement international dans le diagnostic de transplantation.

La société rappelle que 16 septembre dernier, EB Development, son actionnaire majoritaire, a annoncé son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Eurobio Scientific qu'elle ne détient pas encore, au prix envisagé de 25,30 EUR par action.

Le 19 mai 2025, EB Development déclarait avoir franchi individuellement à la hausse les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la Société et détenir, directement et par assimilation, 90,01% du capital et des droits de vote théoriques d'Eurobio Scientific. A la suite de l'annulation de 180 592 actions auto-détenues décidée le 16 septembre, EB Development détient désormais directement 9 075 433 actions, représentant 90,14% du capital et des droits de vote.

Après la clôture de l'offre, EB Development mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote d'Eurobio Scientific. Les actionnaires minoritaires recevront une indemnité égale au prix de l'offre publique de retrait dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire.

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EUROBIO SCIENTIFIC
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