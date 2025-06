Euroapi: un directeur commercial recruté, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - Euroapi a annoncé mardi la nomination de Frédéric Robert au poste nouvellement créé de directeur commercial en charge des activités de principes actifs pharmaceutiques (API) et de sous-traitance pharmaceutique (CDMO).



Dans ses nouvelles fonctions, Frédéric Robert aura pour mission de créer des synergies commerciales et organisationnelles entre les activités API et CDMO, de réaliser les objectifs de ventes du plan de transformation 'Focus-27' et de redéfinir la stratégie commerciale globale de l'entreprise.



Il sera également chargé de développer la présence du groupe sur ses marchés et auprès des clients stratégiques.



Frédéric Robert, de nationalité française, affiche une expérience de plus de 25 ans dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques au sein de groupes internationaux, notamment chez Aptar, un spécialiste des systèmes d'administration de médicaments où il supervisait neuf zones commerciales.



L'action Euroapi grimpait de 3,7% à la Bourse de Paris après cette annonce.



Le titre avait atteint au mois d'avril un plus bas historique suite à des problèmes de production récurrents qui l'ont obligé à revoir à la baisse ses objectifs financiers et à réorganiser sa direction.



Pour 2025, le groupe prévoit un chiffre d'affaires 'en légère baisse à stable', mais aussi une amélioration de sa marge opérationnelle ('core Ebitda') grâce à des gains d'efficacité industrielle et à la maîtrise de ses coûts.





Valeurs associées EUROAPI 3,2240 EUR Euronext Paris +4,74%