Euroapi, plus forte baisse du SRD à la clôture du mercredi 17 décembre 2025
information fournie par AOF 17/12/2025 à 17:48

(AOF) - Euroapi ( -22,88%, à 2,40 euros)

Euroapi a subi de logiques lourds dégagements. La société a abaissé son objectif annuel de chiffre d'affaires. Sur une base comparable, ce dernier est désormais attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre (un repli de 4 à 6%). Auparavant, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques l'attendait en baisse modérée, soit un repli compris entre 1 et 3%. Parallèlement, l'objectif de marge d'Ebitda courant est quant à lui inchangé et demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- L’un des leaders mondiaux des principes actifs pharmaceutiques -(n° 1 dans les petites molécules, 2ème dans les API combinant petites et grosses molécules et 7ème dans les molécules innovantes), créé en décembre 2021 par séparation de Sanofi ;

- Revenus de 1 Md€, répartis entre API Solutions pour 72 % et CDMO (plateformes Contract Development and Manufacturing Organisation) ;

- Modèle d’affaires fondé sur une stratégie commerciale d’expansion dans de nouveaux marchés et visant à devenir un partenaire de référence des pharmaceutiques et biotech ;

- Capital détenu à 29,8 % par Sanofi et 5,5 % par BPIFrance,, tous deux s’étant engagés à conserver leurs actions jusqu’en 2025,, Viviane Monges présidant le conseil d’administration de 12 membres et Lutwig de Mot étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires portée par un comité exécutif remanié, resserré en charge du plan Focus 27 :

- simplification de l’organisation et rationalisation de l’empreinte industrielle,

- rotation du portefeuille d’API contenant 200 principes actifs : arrêt de 13 d’entre elles, aux marges faibles ou négatives et concentration sur les API les plus rentables ou différenciées

- vitamine B12, prostaglandines, peptides ou oligonucléotides,

- suivi strict du fonds de roulement via la réduction des stocks (140 M€ d’économies visées durant la période 2024-2027) ;

- innovation axée sur les molécules innovantes avec 30 projets en cours ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 ;

- 2 étapes : 100 % des sites alimentés par des énergies renouvelables en 2025, réduction de 30 % de réduction des émissions de CO2 en 2035 (vs 2020),

- technologies de réduction de l’empreinte et investissements dans la biomasse ; Portefeuille étendu de 200 références, dont 55 % différentielles et complexes, avec lancement attendu en 2025 d’une offre combinée d’oligonucléotides et de peptides ;

- Bilan dégradé avec 900 M€ de capitaux propres et une dette nette septuplée à 171 M€ en cours de restructuration : extension de la durée du Contrat de Crédit RCF de 451 M€, suivie d’un investissement par Sanofi dans une obligation hybride subordonnée de 200 M€ et paiement à venir par Sanofi de 54 M€ pour réserver des disponibilités pour certains produits fabriqués par EUROAPI.

Défis

- Forte défiance des investisseurs (capitalisation réduite des ¾ depuis septembre 2023) en raison des difficultés persistantes du site italien de Brindisi) ayant conduit à de fortes dépréciations d’actifs, elles-mêmes induisant des pertes croissantes depuis 3 ans ;

- Remontée de la marge opérationnelle, inférieure de plus de la moitié à celle de ses concurrents européens –Lonza, Siegried, Bache et PolyPeptide ;

- Après fermeture en mars 2024 du site italien de Brindisi, reprise de la production attendue au 3 ème trimestre avant désinvestissement du site d’ici 2027, ainsi que de celui de Haverhill ;

- Forte sensibilité boursière à l’obtention de nouveaux contrats réduisant la dépendance à Sanofi (47 % des revenus) ;

- Après une perte plus que décuplée en 2023, révision des prévisions 2024 : recul de 8 à 11 % des revenus, marge opérationnelle de 4 à 7 % après une reprise au 2 nd semestre ;

- Stratégie 2027 : 75 à 80 M€ de bénéfice opérationnel supplémentaire par an d'ici fin 2027, investissements de 350 à 400 M€ dans les augmentations des capacité des production de grosses molécules, de vitamine B12, de prostaglandines et d’opiacés et, enfin, coûts de restructuration de 110 à 120 M€ entre 2024 et 2027 ;

- Aucun dividende servi depuis 5 ans.

Valeurs associées

EUROAPI
2,4000 EUR Euronext Paris -22,88%
