Euroapi: nouvelle gouvernance mise en place information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Euroapi fait part des démissions de l'administratrice et présidente du conseil d'administration Viviane Monges et du directeur général Ludwig de Mot, ainsi que de leur remplacement par respectivement Emmanuel Blin et David Seignolle, avec effet immédiat.



Emmanuel Blin est membre du conseil d'administration depuis mai 2022, après avoir été membre du comité exécutif de Bristol Myers Squibb. David Seignolle a rejoint le comité exécutif d'Euroapi en octobre 2023, après avoir travaillé chez TEVA Pharmaceuticals.



Par ailleurs, Elizabeth Bastoni abandonne sa fonction d'administratrice indépendante référente, mais reste présidente du comité des nominations et des rémunérations. Sur la base des chiffres les plus récents, Euroapi maintient ses perspectives pour 2024.





Valeurs associées EUROAPI 3,22 EUR Euronext Paris -0,80%