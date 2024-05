Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euroapi: nomination d'une nouvelle directrice financière information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Euroapi fait part de la nomination d'Evelyne Nguyen comme directrice financière et membre du comité exécutif, à compter de ce 14 mai. Elle succède à Antoine Delcour, qui quittera l'entreprise à la fin juin pour poursuivre de nouveaux projets.



'Dirigeante chevronnée, Evelyne Nguyen jouera un rôle décisif dans la mise en place de notre projet de transformation FOCUS-27, notamment en matière d'amélioration du cash-flow', explique le directeur général Ludwig de Mot.



Evelyne Nguyen apporte au groupe de principes actifs pharmaceutiques plus de 30 ans d'expérience d'encadrement en gestion et finance dans les industries de la pharmacie et des sciences de la vie, notamment chez Bristol Myers Squibb, SAUR et le LFB.





Valeurs associées EUROAPI Euronext Paris 0.00%