Euroapi en tête du SBF120 après un contrat de sous-traitance en santé animale

(AOF) - Euroapi (+9,60% à 3,56 euros) a pris la tête du SBF120 et du marché SRD après l’annonce aujourd’hui d’un accord de sous-traitance (Contract Manufacturing Organization, CMO) avec "une entreprise mondiale de santé animale". Dans le cadre de cette collaboration, le spécialiste des principes actifs va fournir à son client "un produit vétérinaire majeur", et la valeur totale attendue du contrat signé est de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros, sur la période 2025-2029.

Euroapi semble amorcer une remontée après une série de chutes qui a fait reculer le titre de plus de 64% sur un an. Cette spin-off de Sanofi introduite à Paris en mai 2022 a infligé une première déception aux investisseurs en mars 2023 après avoir annoncé un creusement de ses pertes en 2022, puis une nouvelle en octobre de la même année après la révision à la baisse de ses prévisions pour 2023. Le titre s'est de nouveau effondré en février 2024 après la présentation de résultats 2023 et de perspectives dégradés.

Ce nouveau contrat s'inscrit dans le cadre de Focus-27 un projet global lancé en février 2024 visant à augmenter les rendements. 13 principes actifs souffrant des marges faibles ou négatives seront arrêtés, pour se concentrer sur des produits rentables et hautement différenciés tels que la vitamine B12, les prostaglandines, les peptides et les oligonucléotides. Euroapi proposera parallèlement une offre CDMO ciblée et s'appuiera sur empreinte industrielle rationalisée avec "une priorité mise sur les investissements à haut rendement, et une organisation simplifiée avec des méthodes de travail plus efficace".

“La signature de ce contrat majeur sécurise l'approvisionnement à long terme de cette molécule chimique complexe, essentielle dans le domaine vétérinaire " a déclaré Ludwig de Mot, directeur général. Euroapi souligne qu'il dispose d'une forte expertise dans le domaine de la santé animale avec de nombreux clients et produits en portefeuille, tels que "les hormones, les prostaglandines et les molécules de synthèse complexes".

Le groupe souligne que la valeur du marché mondial de la santé animale était estimée à 41,8 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 56,8 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,5%, selon Health for Animals, l'organisation professionnelle du secteur.

