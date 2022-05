Euroapi en Bourse : comment investir ? Crédit photo : euroapi.com

Cette semaine, Café de la Bourse s'intéresse à l'entreprise Euroapi qui a fait ses premiers pas en bourse le vendredi 6 mai 2022. Que fait l'entreprise Euroapi ? L'introduction en Bourse de Euroapi a-t-elle été un succès ? Qu'attendre des prochains mois en bourse pour l'action Euroapi ? On vous en dit plus dans cet article.

Que fait l'entreprise Euroapi ?

La filiale de Sanofi Euroapi est spécialisée dans la recherche et le développement de principes actifs pour les médicaments. La société propose entre autres de la vitamine B12, des prostaglandines, des oligonucléotides, des peptides, des corticoïdes et des hormones, des anti-infectieux, des opiacés (morphine, codéine, thébaïne, etc.) ou encore des analgésiques.

C'est un leader mondial dans le domaine des principes actifs avec quelques 200 produits dans son portefeuille, offrant un large éventail de technologies. La séparation avec Sanofi la convertit en le plus grand producteur mondial de principes actifs à petites molécules et le deuxième plus grand producteur de principes actifs après l'israélien Teva.

EuroAPI dispose de six sites de production à Brindisi en Italie, Francfort en Allemagne, Haverhill au Royaume-Uni, St Aubin les Elbeuf et Vertolaye en France, et Újpest en Hongrie. L'entreprise emploie 3 350 employés et couvre commercialement plus de 80 pays dans le monde.

L'introduction en bourse de Euroapi a-t-elle été un succès ?

La scission a été annoncée pour la première fois en 2020, alors que Sanofi cherchait à orienter ses efforts et ses ressources financières vers le développement de médicaments pour l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares et à s'éloigner de l'activité des principes actifs à faible marge.

À l'époque, on s'inquiétait de la dépendance des producteurs de médicaments européens à l'égard des producteurs de principes actifs dans des pays comme l'Inde et la Chine, en particulier lorsque les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées par la COVID-19. Ces préoccupations n'ont été qu'exacerbées par la guerre en Ukraine.

Deux ans plus tard, les premiers pas boursiers d'Euroapi sont un succès, même dans un contexte boursier difficile : les actions mondiales sont à leur plus bas niveau depuis plus d'un an, les investisseurs anticipent de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains et s'inquiètent notamment de l'impact sur la croissance de la politique chinoise du zéro COVID.

Pourtant, la filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs de médicaments affiche un gain de plus de 8 % depuis son entrée en Bourse le vendredi 6 mai, avec un sommet le 10 mai a plus de 20 % du prix d'introduction (14,5 euros). La cotation avait débuté le vendredi 6 mai au prix de 12 euros par action et signait une hausse de 13 % le jour de son introduction, quand le CAC 40 était en repli de 1,7 %.

Au terme de l'opération, Sanofi ne détiendra plus que 30 % d'EuroApi sans pouvoir céder de titres sur les deux prochaines années. Le principal actionnaire de Sanofi, L'Oréal, ne cédera pas de titres cette année. À noter que l'État français est aussi actionnaire à hauteur de 12 %.

Qu'attendre de l'action Euroapi en Bourse ?

EuroApi dispose de nombreux atouts pour performer sur un marché des principes actifs porteurs. En effet, le marché des principes actifs était évalué à 72 milliards d'euros en 2019 et devrait croître à un taux moyen de 6 % à 7 % par an jusqu'en 2024.

En opérant de manière indépendante, Euroapi prévoit d'augmenter ses ventes à des tiers et de développer ses partenariats avec d'autres entreprises pharmaceutiques afin de profiter de nouvelles opportunités de croissance, tout en conservant une certaine robustesse financière avec Sanofi qui conserve une participation d'environ 30 %.

La société souhaite être la solution européenne face aux éventuelles pénuries dans le domaine de la santé et garantir l'indépendance du continent européen. Avec un chiffre d'affaires prévu d'environ 1 milliard d'euros en 2022, Euroapi se classerait au premier rang des API à petites molécules, et ses fortes capacités d'innovation et de R&D permettront d'accélérer le développement dans des segments de molécules plus complexes.

Le vrai défi pour Euroapi est sa performance à court terme dans un marché boursier en difficulté depuis le début de l'année 2022. Les perspectives à moyen long termes sont très bonnes. D'ailleurs, les Brokers JP Morgan et Deutsche Bank ne s'y trompent pas, en entamant le suivi du dossier à l'achat.

