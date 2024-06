Euroapi échoue à rassurer malgré les 200 millions d'euros annoncés par Sanofi

(AOF) - Euroapi (-2,62% à 2,82 euros) figure parmi les plus fortes baisses du SBF120 ce jeudi malgré l'annonce d'un accord conclu avec Sanofi portant sur le financement du plan Focus-27 : le groupe pharmaceutique français investira 200 millions d’euros dans son ex-filiale.

L'objectif est de réaliser 75 à 80 millions d'euros de Core Ebitda supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, grâce à une offre d'API (principe actif pharmaceutique) et de CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) à plus forte valeur ajoutée, à une empreinte industrielle rationalisée et à des réductions de coûts significatives.

Euroapi ajoute que la reprise progressive des livraisons et de la production sur le site de Brindisi est attendue au cours du troisième trimestre.

Suite à l'arrêt temporaire de production sur le site de Brindisi, Euroapi table sur 8 % à 11 % de baisse du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023 sur une base comparable. La performance du second semestre devrait cependant être supérieure à celle du premier semestre en raison d'un décalage des ventes. La société prévoit 4 % à 7 % de marge de Core EBITDA.

" Le consensus est globalement aligné avec les nouveaux objectifs 2024 ", observe Invest Securities.

Euroapi prévoit un plan d'investissement de 350 à 400 millions d'euros, comprenant des augmentations de capacités pour "les grosses molécules, la vitamine B12, les prostaglandines et les opiacés". Des coûts de restructuration sont à prévoir, estimés entre 110 et 120 millions d'euros entre 2024 et 2027.4

Le groupe évoque des "discussions avancées" avec les banques visant à "amender les termes et d'étendre la durée" du Contrat de Crédit RCF de 451 millions d'euro, ainsi qu'un "accord de principe" avec Sanofi pour "réserver des capacités minimales disponibles pour certains produits fabriqués par Euroapi" via un paiement de 54 millions d'euros au cours du plan

Euroapi ambitionne d'améliorer son fonds de roulement d'environ 140 millions d'euros entre 2024 et 2027, "principalement grâce à la réduction des stocks".

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.