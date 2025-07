Euroapi: cession du site de Haverhill au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Euroapi fait part de la signature d'un accord portant sur la cession de 100% des titres d'Euroapi UK Ltd, la filiale exploitant son site de production de Haverhill, à Particle Dynamics, avec une finalisation de la transaction à la même date.



'La cession constitue une étape clé dans l'optimisation de notre empreinte industrielle et dans la mise en oeuvre de notre plan de transformation FOCUS-27', commente David Seignolle, directeur général du groupe de principes actifs pharmaceutiques.



La transaction a été conclue selon des termes financiers non divulgués, mais reflétant la juste valeur des actions cédées. Elle devrait avoir un impact limité sur les résultats financiers consolidés d'Euroapi au premier semestre 2025.



L'ensemble des opérations et des engagements associés seront transférés à Particle Dynamics. En 2024, le site de Haverhill a généré un chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros, dont près de 80% provenaient de Sanofi.







