Euroapi bien orienté : financement européen en vue

(AOF) - Euroapi (+9,15% à 4,08 euros) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice SBF 120 après avoir reçu la notification officielle de la Commission européenne selon laquelle l’entreprise fait partie des 13 sélectionnées pour se partager jusqu’à 1 milliard d’euros de financement public, dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) consacré au secteur pharmaceutique, appelé " Med4Cure ". Il prévoit " en particulier, d’assurer une production durable, compétitive et intégrée de principes actifs pharmaceutiques essentiels à la santé publique ".

L'Etat et le spécialiste des principes actifs vont pouvoir entamer les discussions pour préparer la contractualisation en vue de l'octroi de l'aide publique dans le cadre de France 2030.

Med4Cure va notamment permettre de co-financer des activités de R&D de la société, jusqu'aux études de faisabilité industrielle. " Euroapi va tirer parti de l'opportunité offerte par ce PIIEC pour continuer à développer trois programmes innovants ainsi que des procédés de production durables en Europe, et ainsi contribuer à satisfaire, d'ici à 2030, la demande en médicaments essentiels actuellement importés, et en nouvelles solutions pour l'administration des traitements ", a précisé la société.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.