Euroapi a clos le financement de son plan Focus-27

(AOF) - Euroapi annonce avoir clos le refinancement du contrat de crédit RCF (Credit Revolving Facility) et l’obligation hybride perpétuelle super subordonnée souscrite par Sanofi, clôturant ainsi le financement de son plan stratégique Focus-27. Le spécialiste des principes actifs a annoncé vendredi dernier avoir signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement de 2021. Sanofi a confirmé son soutien à l'exécution du plan Focus-27 en investissant 200 millions d'euros dans une obligation hybride perpétuelle super subordonnée.

