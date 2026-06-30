Euro-Stoxx50 : tente de terminer le semestre au zénith, au-delà de 6.325

Grâce aux derniers habillages de bilans de ce 30 juin, l'Euro-Stoxx50 tente de terminer le semestre au zénith, c'est à dire au-delà du record des 6.323 du 18 juin.

Une clôture à 6.325 fera l'affaire ( 9% de gain annuel) mais le retracement du zénith historique intraday des 6.337 du 19 juin serait idéal sur un plan symbolique.. et l'objectif n'est pas inaccessible.

Une résistance oblique de long terme gravite vers 6.360, la franchir marquerait une extension de l'extension haussière de mars/juin.