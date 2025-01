Euro-Stoxx50 : nouveau record absolu à 5.183 information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Wall Street est clos ce 20 janvier mais les 'futures US' indiquent une hause potentielle de de +0,6% mardi... et l'Euro-Stoxx50 s'aligne.

Ce qui lui permet d'effacer le précédent record de vendredi ('3 sorcières') et du 2 avril 2024 (5.121) ou 15 mai (5.100) et d'en établir un nouveau à 5.183Pts.

A 1%, le scénario d'un double-sommet reste possible mais le DAX40 déjà pris de l'avance, le CAC40 refranchit les 7.750... mais attention à une fausse sortie haussière comme il s'en était produit le 31 juillet 2023.

L'E-Stoxx50 dispose d'une bonne marge de sécurité puisque le seuil de retournement (déclenchement d'une consolidation) se situe vers 4.900Pts.







