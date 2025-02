Euro-Stoxx50 : nouveau record à 5.532, +70% depuis 29/9/2022 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 a inscrit un nouveau records à 5.532 et franchit le cap des 13% de gains annuels.

L'indice aligne son 16ème record absolu (en séance, on en compte autant en clôture depuis le 16 janvier) soit un ratio hallucinant de 18 'plus hauts' en séance ou en clôture en 25 séances (dernier zénith de clôture à 5.519 le 17/02... il peut encore être battu ce 18/02).

Après la dernière oscillation entre 5.100 et 4.725, le prochain objectif se situait à 5.475/5.480Pts : il vient d'être surpassé de près de 1%.



Cela fait également +70% depuis le 29 septembre 2022 et +38% depuis le 27/10/2023... le tout sans aucun 'drawdown' supérieur à 12% en 30 mois (dont -10% d'août à octobre 2023 après +36% en ligne droite).









