Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euro-Stoxx50 : le support des 5.000 préservé information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 12:47









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 à reperdu 2% sur ses sommets du 1er avril à l'ouverture mais l'indice a réussi à préserver la base du canal haussier moyen terme inauguré vers 4.010/4.015 le 26/10/2023.



La tendance haussière serait menacée sous les 5.000 mais le comblement du 'gap' des 5.009 du 20 mars et le test en intraday du support des 4.985 du 15 et 16 mars détend un peu le RSI: une remontée vers le zénith des 5.120 reste possible (gare au double-top dans ce cas, avec un risque d'accélération à la baisse sous 4.893, en direction du 'gap' des 4.775 du 21 février).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.