Euro-Stoxx50 : inchangé depuis le 31 janvier dernier. information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 ne parvient pas aujourd'hui à 'tenir' au-dessus de 5.300 et avec un score de 5.290/5.310 (qui fait office de 'plafond de verre depuis le 13 juin): on le retrouve au même niveau que le 31 mars à l'ouverture (fin de 1er trimestre).



Le plafonnement de l'E-Stoxx50 remonte en fait au 20 mai (vers 5.455, soit 3% plus haut): les compteurs sont bloqués depuis plus de 7 semaines alors que le S&P500 a gagné plus de 5% dans l'intervalle.

Pas d'inquiétude pour l'instant mais gare à la validation d'une figure baissière sous les 5.200, avec le comblement du 'gap' des 4.961 du 22 avril en ligne de mire.





