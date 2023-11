Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euro-Stoxx50 : cale sous 4.190, objectif 4.250 en suspens information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 13:50









(CercleFinance.com) - Parti de 4.006Ps le 27/10, l'Euro-Stoxx50 cale sous 4.196 et consolide doucement vers 4.135 : une hausse de 190Pts en 5 séances, c'était un peu rapide et il était normal que l'indice reprenne sa respiration.

Dans l'hypothèse d'une seconde vague haussière, un objectif de 4.250 serait à privilégier : il correspond à 50% de retracement de la correction sous 4.500 entamée le 31 juillet dernier... mais une résistance importante reste très visible entre 4.215 et 4.220 (ex-plancher testé à 5 reprises du 31 mai au 20 septembre).





