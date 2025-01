Euro-Stoxx50 : 7ème record de clôture en 9 séances information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 16:57









(CercleFinance.com) - L'Euro-Stoxx50 s'achemine vers l'inscription d'un nouveau record absolu de clôture à 5.240 (au-delà des 5.220 du 24 janvier, soit +7% depuis le 1er janvier) et c'est le 7ème consécutif en 9 séances (là aussi, un scénario exceptionnel).

En cas de retournement, l'E-Stoxx50 dispose d'une bonne marge de sécurité puisque le seuil de retournement moyen terme (déclenchement d'une consolidation) se situe vers 4.900Pts.

A court terme, l'E-Stoxx50 trouvera du soutien vers 5.100, ex-double record absolu des 3 mars et 15 mai.











