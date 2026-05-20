Euro-Stoxx50 : 6,5% et nouveau record annuel à 150E

Euro-Stoxx50 bondit de 6,5% pour établir un nouveau record annuel à 150E : la résistance des 149,5E du 17 avril (et du 5 mai 2025) est "soulevée" et un franchissement en clôture validerait le scénario du retracement du sommet -et zénith absolu- des 153,3E du 18 juillet 2025.
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