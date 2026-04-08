Euro-Stoxx50 : 5% à 5.940, à moins de 4% de sa meilleure clôture de l'histoire
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 17:07
Il s'en est fallu de peu que le "gap" des 5.972 soit comblé (grâce à un DAX qui refranchit les 24.000) et l'inertie haussière pourrait se prolonger en direction des 6.000Pts, c'est à dire des niveaux antérieurs à la découverte du problème du crédit privé aux Etats Unis, avant l'apparition des signaux de ralentissement économiques outre-Atlantique, avant que les anticipations d'inflation ne soient revues à la hausse et remettent en cause 2 baisses de taux par la FED d'ici fin 2026.
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