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Euro-Stoxx50 : 5% à 5.940, à moins de 4% de sa meilleure clôture de l'histoire
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 17:07

L'Euro-Stoxx50 s'envole de 5% à 5.940 et revient à 4% de sa meilleure clôture de l'histoire (6.160Pts), l'indice efface toutes ses pertes depuis le 2 mars, égale ses niveaux du 17 février dernier : le message est que la 3ème guerre du golfe n'a jamais eu lieu, elle ne laissera aucun séquelle économique, tout repart comme "avant" et rien n'a changé par rapport à "l'avant".
Il s'en est fallu de peu que le "gap" des 5.972 soit comblé (grâce à un DAX qui refranchit les 24.000) et l'inertie haussière pourrait se prolonger en direction des 6.000Pts, c'est à dire des niveaux antérieurs à la découverte du problème du crédit privé aux Etats Unis, avant l'apparition des signaux de ralentissement économiques outre-Atlantique, avant que les anticipations d'inflation ne soient revues à la hausse et remettent en cause 2 baisses de taux par la FED d'ici fin 2026.

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