Euro-Stoxx50 : 1,07% à 5.742, 4ème meilleure clôture de l'histoire
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 18:19
L'indice vient de rebondir sur sa MM20 qui gravite vers 5.680, la MM50 viendrait ensuite en soutien vers 5.660.
Le terme boursier de décembre qui s'achève demain (6ème mois de hausse consécutif) pourrait se solder par un gain de 4% et sera donc un excellent millésime.
Cela renforcera le ratio déjà très "bullish" des mois de décembre qui comblent les investisseurs (plus de 76% se terminent dans le vert).
Il ne manque que 45Pts pour battre historique de record de clôture et 76Pts pour établir un record absolu : c'est dans les cordes des gérants qui procèdent aux derniers habillages de bilans : sauront-ils résister à la tentation de finir l'année au plus haut ?
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, après avoir digéré sereinement la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de l'année et salué le ralentissement inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Le CAC 40 a pris 0,80%, à 8.150,64 ... Lire la suite
-
(AOF) - Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l’amélioration de cette note reflète la transformation profonde
-
Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi au domicile de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite
-
(AOF) - Ubisoft (+7,07% à 6,27 euros) L'éditeur de jeux vidéo a rebondi après trois séances d'affilée dans le rouge. Lundi, Ubisoft a annoncé qu'il comptait accélérer sa croissance sur le marché en pleine croissance des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena ou ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer