EURO Ressources : Résultats de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 18 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris: EUR

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 MAI 2022

PARIS, France, le 1 juin 2022 : EURO Ressources S.A. (EURO) (Paris : EUR) a annoncé aujourd’hui les résultats de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue le mercredi 18 mai 2022. Il y avait 21 actionnaires représentés, détenant 56.628.647 actions sur les 62.491.281 actions composant le capital social et ayant droit de vote, soit environ 90,618 % du capital, ce qui représente un quorum suffisant pour les résolutions relevant de l’assemblée générale ordinaire. Toutes les résolutions ont été adoptées.

Le détail pour chacune des résolutions est mentionné dans le tableau ci-dessous :

Objet Nombre total des voix exprimées Nombre d'actions Votes

Pour

/ % Votes

Contre

/ % Votes

d'Abstention Approbation des comptes annuels pour l’exercice 2021 et quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes

(Résolution 1) 113.026.145 56.628.647 112.316.298

99,37 % 709.847

0,63 % 0 Affectation des résultats comptabilisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021

(Résolution 2) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0 Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce

(Résolution 3) 113.026.145 56.628.647 112.316.298

99,37 % 709.847

0,63 % 0 Ratification de la nomination de Mme Dorena Quinn en qualité d’administrateur par cooptation

(Résolution 4) 113.026.145 56.628.647 112.314.571

99,37 % 711.574

0,63% 0 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Tim Bradburn

(Résolution 5) 112.894.145 56.628.647 112.892.418

> 99,99 % 1.727

< 0,01 % 132.000 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Ian Smith

(Résolution 6) 113.026.145 56.628.647 113.024.418

> 99,99 % 1.727

< 0,01 % 0

Renouvellement du mandat d’administrateur de M. David H. Watkins

(Résolution 7) 113.026.145 56.628.647 112.892.418

99,88 % 133.727

0,12 % 0 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Janandre Lamprecht

(Résolution 8) 112.894.145 56.628.647 112.314.571

99,49 % 579.574

0,51 % 132.000 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Silviu Bursanescu

(Résolution 9) 112.893.055 56.628.647 112.312.571

99,49 % 580.484

0,51 % 133.090 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Susanne Hermans

(Résolution 10) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Dorena Quinn

(Résolution 11) 112.894.145 56.628.647 112.314.571

99,49 % 579.574

0,51 % 132.000 Informations visées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux et incluses dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration

(Résolution 12) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0 Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président du Conseil d'Administration

(Résolution 13) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0 Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au directeur général

(Résolution 14) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0

Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au directeur général délégué

(Résolution 15) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

(Résolution 16) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0 Pouvoirs en vue des formalités

(Résolution 17) 113.026.145 56.628.647 113.026.145

100 % 0

0,00 % 0

À propos d’EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont une redevance sur la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »), une redevance relative aux concessions Paul Isnard, une production d'argent auprès d'une filiale d'Orezone Gold Corporation (« Orezone »), et des titres négociables. La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La redevance sur la production nette d'affinage couvre la production future des concessions Paul Isnard et une zone d'intérêt les entourant en Guyane française, détenue dans le cadre d’un accord de joint-venture entre Orea Mining Corp. et Nord Gold SE (« Compagnie Minière Montagne d’Or »). Au titre de la production d’argent, EURO recevra 50 % de la production d'argent payable sur la durée de vie de la mine du projet Bomboré d'Orezone, situé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest.

EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. Au 18 mai 2022, IAMGOLD France S.A.S. (« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait 90 % de toutes les actions en circulation d'EURO. Au 18 mai 2022, IAMGOLD France détenait 56 242 153 actions représentant 112 300 344 droits de vote, soit environ 94,40 % des droits de vote d'EURO.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Tidiane Barry Sophie Hallé Directeur Général Directeur Général Délégué Tel : +1 450 677 0040 Tél: +1 450 677 0040 Email: tbarry@euroressources.net Email : shalle@euroressources.net

