Euro/Dollar : support des 1,0465 de nouveau menacé information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - L'Euro aligne une 7ème séance de repli sur 8 et se retrouve de nouveau en situation de vulnérabilité : il menace pour la 3ème fois depuis début décembre le support des 1,0465 de début octobre 2023 (après le 22/11 et le 'bear trap' vers 1,0417, puis le 23/11 et le test des 1,0450).

En cas de poursuite de la décrue amorcée le 30/09 sous 1,1200, le prochain rendez-vous sera avec la parité (plus revue depuis le 9 novembre 2022) puis le plancher des 0,9600 du 26 septembre 2022 (règle du report d'amplitude).





