 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eurizon nomme un nouveau président
information fournie par Agefi Asset Management 06/04/2026 à 08:15

L’assemblée générale d’Eurizon Capital SpA - avec le vote de l’actionnaire unique Intesa Sanpaolo SpA - a nommé Gregorio De Felice administrateur et président du conseil d’administration d’Eurizon Capital. L’intéressé est actuellement chef économiste et responsable de la recherche d’Intesa Sanpaolo, des fonctions qu’il conserve.

Par le passé, il a été président du conseil d’administration de la Fondation R&I (Ricerca & Imprenditorialità, 2022-2025), président de l’AIAF (Association Italienne pour l’Analyse Financière, 2007-2010), président de l’ICCBE (International Conference of Commercial Bank Economists, 2015-2018).

Diplômé de l’Université Bocconi, il est membre du Chief Economists’ Group de la Fédération bancaire européenne, ainsi que des conseils d’administration de Prometeia, ASSBB, Assonebb, ISPI, SRM, GEI, de la Fondation pour la recherche économique et sociale, de la Fondation Manlio Masi, de la Robert Triffin International Foundation, du Rete Urbana delle Rappresentanze et du Conseil du principal fonds de pension du groupe Intesa Sanpaolo.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank