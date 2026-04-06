Eurizon nomme un nouveau président

L’assemblée générale d’Eurizon Capital SpA - avec le vote de l’actionnaire unique Intesa Sanpaolo SpA - a nommé Gregorio De Felice administrateur et président du conseil d’administration d’Eurizon Capital. L’intéressé est actuellement chef économiste et responsable de la recherche d’Intesa Sanpaolo, des fonctions qu’il conserve.

Par le passé, il a été président du conseil d’administration de la Fondation R&I (Ricerca & Imprenditorialità, 2022-2025), président de l’AIAF (Association Italienne pour l’Analyse Financière, 2007-2010), président de l’ICCBE (International Conference of Commercial Bank Economists, 2015-2018).

Diplômé de l’Université Bocconi, il est membre du Chief Economists’ Group de la Fédération bancaire européenne, ainsi que des conseils d’administration de Prometeia, ASSBB, Assonebb, ISPI, SRM, GEI, de la Fondation pour la recherche économique et sociale, de la Fondation Manlio Masi, de la Robert Triffin International Foundation, du Rete Urbana delle Rappresentanze et du Conseil du principal fonds de pension du groupe Intesa Sanpaolo.

Laurence Marchal