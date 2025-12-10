Eurazeo va prendre une participation majoritaire dans Water Direct

Eurazeo EURA.PA va acquérir une participation majoritaire dans le groupe britannique Water Direct, par l'intermédiaire du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), a déclaré le groupe d'investissement français mercredi.

Dans un communiqué, Eurazeo précise que la prise de participation dans ce fournisseur de solutions d'approvisionnement en eau pour les secteurs public et privé représente le huitième investissement réalisé par son équipe Infrastructure.

