 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 602,73
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurazeo va prendre une participation majoritaire dans Water Direct
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 07:16

Eurazeo EURA.PA va acquérir une participation majoritaire dans le groupe britannique Water Direct, par l'intermédiaire du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), a déclaré le groupe d'investissement français mercredi.

Dans un communiqué, Eurazeo précise que la prise de participation dans ce fournisseur de solutions d'approvisionnement en eau pour les secteurs public et privé représente le huitième investissement réalisé par son équipe Infrastructure.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EURAZEO
54,500 EUR Euronext Paris +0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STELLANTIS (Paris) : Les signaux haussiers sont intacts
    STELLANTIS (Paris) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 10.12.2025 07:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ALSTOM : Les signaux haussiers sont intacts
    ALSTOM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 10.12.2025 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.12.2025 07:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * MEDINCELL ... Lire la suite

  • Un adolescent tient un téléphone portable affichant un message du réseau social Instagram après que son compte a été verrouillé en raison de son âge, à Sydney, le 9 décembre 2025 ( AFP / STR )
    L'Australie dit reprendre le "contrôle" des réseaux sociaux avec l'interdiction aux moins de 16 ans
    information fournie par AFP 10.12.2025 05:30 

    Les Australiens âgés de moins de 16 ans sont officiellement interdits d'accès à de nombreux réseaux sociaux depuis mercredi matin, une première mondiale pour "reprendre le contrôle" face aux plateformes, s'est félicité le Premier ministre du pays, Anthony Albanese. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank