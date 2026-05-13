Eurazeo : une dynamique de collecte toujours soutenue au premier trimestre 2026

(Zonebourse.com) - Eurazeo revendique un bon début d'année, "en ligne avec l'exécution de sa feuille de route stratégique et la montée en puissance de son modèle", avec notamment une collecte soutenue et une rotation active réalisées au premier trimestre 2026. A fin mars 2026, les actifs sous gestion (AUM) du groupe s'élèvent à 39,2 milliards d'euros, en hausse de 7% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers en croissance de 14% à 30,4 MdsEUR et des AUM provenant du bilan en baisse de 13% à 8,8 MdsEUR.

Reflétant ces tendances, les commissions de gestion ressortent en hausse de 3% à 105 MEUR au premier trimestre 2026, dont des commissions de gestion pour compte de tiers en progression de 10% à 80 MEUR et des commissions de gestion liées au bilan en baisse de 16% à 25 MEUR.

La société d'investissement ajoute avoir levé 1,05 MdEUR auprès de ses clients sur les trois premiers mois de 2026, en hausse de 11% par rapport au premier trimestre 2025, portée par une dynamique qui reste solide pour les activités Private Debt et Secondaries.

L'acteur européen de la gestion d'actifs dans les marchés privés a aussi poursuivi l'exécution de son plan de rotation d'actifs. Les réalisations totales, en hausse de 140%, s'élèvent à 0,6 MdEUR, tandis que les déploiements totalisent 0,9 MdEUR, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2025.

En termes de retours aux actionnaires, en 2026, Eurazeo procédera à une distribution totale d'environ 400 MEUR.

L'Assemblée Générale 2026, tenue le 6 mai, a approuvé le paiement d'un dividende ordinaire de 2,92 EUR par action, soit une nouvelle hausse de 10% par rapport à 2025 (2,65 EUR). La distribution devrait représenter environ 200 MEUR, un montant quasi stable par rapport à l'année précédente sous l'effet relutif des rachats d'actions.

Le programme de rachats d'actions 2026 porte sur environ 4% du capital, pour un montant d'environ 200 MEUR.

Au premier trimestre 2026, environ 1% du capital a été racheté pour environ 30 MEUR.

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