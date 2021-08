Eurazeo se sépare de Seqens pour près de 1,6Md€

(NEWSManagers.com) -

L' annonce est tombée ce jeudi. Eurazeo est entrée en négociations exclusives avec SK Capital en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Seqens. Le fonds américain n' intervient cependant pas seul, il est ici accompagné des actionnaires français existants, à savoir Ardian (ancien propriétaire du chimiste de spécialité), Mérieux Equity Partners et Eximium. Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé à l' initiative de la Fédération française de l' assurance et de la Caisse des dépôts dans le cadre du programme " Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France" géré par Eurazeo, prévoirait aussi d' investir. Quant à Bpifrance, l' opportunité d' un co-investissement est aussi à l' étude.

Selon nos informations, la transaction valoriserait le groupe précédemment connu sous le nom de Novacap près de 1,6 milliard d' euros. Un bond significatif par rapport à 2016, où le chimiste avait été cédé par Ardian pour près de 650 millions d' euros (lequel l' avait lui-même racheté 240 millions en 2011). A ce niveau, Eurazeo prévoit donc un retour de 1,8 fois son investissement initial, et même 2 fois par l' effet de compléments de prix en fonction des performances futures de Seqens.

En début d' année, Reuters avait révélé le projet de vente du groupe, en citant des sources estimant que la valorisation du chimiste pourrait atteindre plus de 2 milliards d' euros, soit 15 fois l' Ebitda (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, estimé à près de 150 millions). Cela notamment en raison de l' intérêt d' industriels dans l' enchère animée par JPMorgan. L'agence avait notamment mentionné l' américain Cambrex et de Samsung Biologics, la division de biotechnologie du groupe éponyme.

Un dossier de souveraineté nationale

SK Capital n' a rien d' un novice dans le secteur de la chimie. Le fonds new-yorkais à la tête de 5,5 milliards de dollars d' actifs en a même fait l' une de ses grandes spécialités, avec la santé. Dans l' Hexagone, il s' est déjà illustré fin 2020 en rachetant Ipackchem, un fabricant d' emballages destinés au stockage et au transport de produits chimiques de spécialités précédemment dans le portefeuille de Sagard. Autre atout : son statut d' investisseur, probablement bientôt allié à Bpifrance. En janvier, le groupe de chimie a été retenu par l' Etat dans le cadre de deux appels à projets visant à retrouver une souveraineté nationale en matière de production de médicaments. Car pas moins de 70.000 tonnes d' alcool isopropylique sortent chaque année du site isérois de Seqens. Au cours des dix dernières années, l'entreprise a plus que doublé sa production de ce solvant indispensable à la production de gel hydroalcoolique et de principes actifs pharmaceutiques, et ce n' est qu' un début.

Fin juin, l' ETI a officiellement annoncé le lancement du projet de construction d' une nouvelle unité de production de paracétamol, en partenariat avec Sanofi, Upsa et le programme France Relance. D' une capacité de 10.000 tonnes de paracétamol par an, l' usine sera construite dans le Roussillon et sera mise en service en 2023. Seqens est le dernier acteur européen du paracétamol mais la production du principe actif du célèbre antalgique était jusqu' alors uniquement réalisée depuis ses deux usines chinoises en raison de la grande intensité concurrentielle régnant sur ce marché. Des unités de production qui avaient été rachetées en 2011 à Rhodia, contraint quatre ans plus tôt de fermer l' unité iséroise.