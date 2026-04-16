Eurazeo s'installe à Munich

(AOF) - Eurazeo annonce l'ouverture d'un nouveau bureau au coeur de Munich, au 8 Burgstraße, une implantation qui constituera un pôle stratégique pour ses équipes Elevate (Buyout) et Growth, ainsi que pour ses équipes Investor Relations. Avec cette nouvelle adresse, Eurazeo compte désormais trois bureaux en Allemagne, aux côtés de Berlin et Francfort, renforçant ainsi sa présence et la diversité de ses expertises en Buyout, Growth, Venture et dette privée.

"L'Allemagne représente un marché clé pour Eurazeo", met en avant la société d'investissement française, qui s'appuie dans ce pays "sur un historique solide, avec près de 3 milliards d'euros investis dans 92 entreprises depuis 2005".

Parmi les investissements récents figurent OMMAX, Commercetools et Cognigy, acquis par NiCE Ltd en 2025 pour 955 MUSD, constituant alors la plus importante acquisition européenne dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Codirigé par Jan Haase et Johann-Felix Herter, le bureau de Munich renforcera les liens avec les entreprises technologiques et les acteurs du Mittelstand en forte croissance, au coeur de l'écosystème bavarois.

Au-delà de ses activités d'investissement, il jouera également un rôle clé dans l'accompagnement opérationnel des entreprises soutenues par Eurazeo, en leur offrant un point d'ancrage local pour accélérer leur développement.