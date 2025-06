Eurazeo : réalisation d'une prise d’une participation majoritaire dans Aquarden

(AOF) - Eurazeo , à travers sa stratégie Real Estate et le fonds Ezore, a annoncé la réalisation de l'acquisition d’une participation majoritaire dans l’opérateur Aquardens, le plus grand parc thermal d'Italie. Cette opération constitue le premier investissement du fonds Ezore, lancé en décembre 2024, qui vise à soutenir les sociétés à haut potentiel qui gèrent et exploitent leurs propres actifs immobiliers en créant de la valeur pour l’entreprise dans son ensemble. Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont été obtenues.

AOF - EN SAVOIR PLUS