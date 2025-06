Eurazeo: prend une participation majoritaire dans Aquardens information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 08:19









(CercleFinance.com) - Eurazeo , à travers son équipe Immobilier et le fonds EZORE, annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Aquardens. Cette société est le plus grand parc thermal d'Italie.



Toutes les approbations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont maintenant été obtenues.



Aquardens propose une large gamme de services de bien-être et de loisirs, notamment des saunas, des spas, des massages, des soins de beauté et médicaux. Le parc est situé à proximité des principales destinations touristiques telles que le lac de Garde, Vérone et Brescia.



'Cet investissement reflète l'engagement d'Eurazeo à soutenir la consommation basée sur l'expérience et la création de valeur durable dans les secteurs de l'hôtellerie et des loisirs' indique le groupe.





