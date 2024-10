Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: premier closing réalisé pour Biofund IV information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que Kurma Partners, sa société de gestion spécialisée dans l'amélioration de la santé humaine, a réalisé un premier closing de 140 millions d'euros pour son nouveau fonds biotech Biofund IV, sur un objectif final de 250 millions en 2025.



'Le fundraising bénéficie du track-record des investissements de Biofund III ayant réalisé plusieurs sorties marquantes', souligne Eurazeo, ajoutant que 'Biofund IV vise 16 à 20 nouveaux investissements en poursuivant la stratégie qui fait le succès de Kurma'.



A ce jour, Biofund IV a déjà réalisé trois investissements dans SciRhom, spécialisée dans les maladies auto-immunes, Memo Therapeutics, spécialisée dans l'immunité naturelle, et Avidicure, spécialisée dans l'immunothérapie contre le cancer.





