Eurazeo: premier closing du fonds EGF IV information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Eurazeo fait part du premier closing de son fonds Eurazeo Growth Fund IV (EGF IV) à hauteur de 650 millions d'euros, avec l'objectif cible d'un milliard d'euros, et des institutions financières européennes de premier plan parmi ses premiers investisseurs.



Fort de dix ans d'expérience dans plus de 30 champions technologiques - dont Doctolib, Cognigy ou EcoVadis - EGF IV comprend des premières participations enregistrant une croissance annuelle de leur chiffre d'affaires supérieure à 50%.



Eurazeo Growth compte désormais quatre milliards d'euros d'actifs sous gestion. Composée de 17 professionnels de l'investissement, son équipe s'appuie sur cinq partenaires ayant travaillé au sein d'entreprises telles que Datadog, PayPal, Expedia ou Capgemini.





Valeurs associées EURAZEO 61,550 EUR Euronext Paris 0,00%