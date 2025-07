Eurazeo: pertes nettes triplées au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 12:30









(Zonebourse.com) - Eurazeo affiche des actifs sous gestion (AUM) de 36,8 milliards d'euros à fin juin 2025, en hausse de 4% sur 12 mois, dont 27,4 milliards pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers), en progression de 10% sur 12 mois.



Sur l'ensemble du semestre, la société d'investissement a collecté 2,07 milliards d'euros auprès de ses clients, soit un montant en baisse de 2% à celui levé un an auparavant, dont 1181 millions en private equity (+179%) et 885 millions en private debt (-44%).



Les commissions de gestion d'Eurazeo ressortent à 211 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de +3% sur un an, et se répartissent entre les commissions de gestion pour compte de tiers en progression de +5% à 153 millions d'euros et les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo, qui s'établissent à 58 millions d'euros, en baisse de -2% du fait des cessions réalisées et de la baisse des engagements du bilan dans les fonds, en ligne avec la stratégie annoncée fin 2023.



En revanche, la contribution de l'activité d'investissement recule fortement à -364 millions d'euros (vs -156 millions d'euros en S1 2024), pénalisée par une baisse de juste valeur de -258 millions d'euros, liée notamment aux effets de change défavorables. Le résultat net part du Groupe ressort à -309 millions d'euros, contre -105 MEUR un an plus tôt.



Le titre cède actuellement près de 13% à Paris.





Valeurs associées EURAZEO 56,2000 EUR Euronext Paris -13,07%